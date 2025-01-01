Lenßen & Partner
Folge 31: Skandal am Fußballstadion
22 Min.Ab 12
Katja Hansen und Mark Blomberg werden Zeugen eines brutalen und hinterhältigen Anschlags auf die Familie Weisert. Die alleinerziehende Mutter Melanie Weisert glaubt, dass hinter der Bedrohung ihr kürzlich entlassenes Kindermädchen Andrea Bader steckt. Es kommt zu einer handfesten Auseinandersetzung mit dem Schwager der Familie, Patrick Weisert ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1