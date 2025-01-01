Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der entführte Kronzeuge

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 33
Der entführte Kronzeuge

Folge 33: Der entführte Kronzeuge

22 Min.Ab 12

Leonard Göbel ist der einzige Zeuge in einem Mordprozess gegen den berüchtigten Drogenboss Werner Ruppold. Die Detektive von Lenßen & Partner sollen den Mandanten bis zum Gerichtstermin rund um die Uhr begleiten. Im Hotel kommt es zu einem verhängnisvollen Zwischenfall!

