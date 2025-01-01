Lenßen & Partner
Folge 36: Gefangen im Kühlhaus
22 Min.Ab 12
Annette Bösner, die Freundin von Roman Schopf, wurde umgebracht. Doch der Mandant ist davon überzeugt, dass der Anschlag ihm galt. Die Spur führt zu einem ehemaligen Arbeitskollegen, der Rache geschworen hat. Er macht Roman Schopf für seinen Ruin verantwortlich. Kurz darauf verschwindet der Mandant und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1