Folge 62: Zurück in den Knast
22 Min.Folge vom 16.10.2021Ab 12
Der Ermittler Christian Storm erhält einen panischen Anruf seines langjährigen Freundes Stefan Wegmann. Dem ehemaligen Türsteher wird vorgeworfen, die Stripperin Paula Minzer vergewaltigt zu haben. Seitdem ist der verzweifelte Mann auf der Flucht vor der Polizei. Bald überschlagen sich bei den Ermittlungen die Ereignisse ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1