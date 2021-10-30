Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die entführte Punkerin

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 70vom 30.10.2021
22 Min.
Ab 12

Hanne Nauß ist felsenfest davon überzeugt, dass sie ihre Tochter gesehen hat. Amelie Nauß ist vor drei Monaten entführt worden. Die Spur führt zunächst in die Punkerszene. Doch dann gerät der Stiefvater Leo Nauß unter Verdacht. Möglicherweise hat er die Entführung inszeniert, um an das Lösegeld zu kommen ...

