Lenßen & Partner
Folge 70: Die entführte Punkerin
22 Min.Folge vom 30.10.2021Ab 12
Hanne Nauß ist felsenfest davon überzeugt, dass sie ihre Tochter gesehen hat. Amelie Nauß ist vor drei Monaten entführt worden. Die Spur führt zunächst in die Punkerszene. Doch dann gerät der Stiefvater Leo Nauß unter Verdacht. Möglicherweise hat er die Entführung inszeniert, um an das Lösegeld zu kommen ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
