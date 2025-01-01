Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Sexskandal auf dem Schrottplatz

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 74
Sexskandal auf dem Schrottplatz

Sexskandal auf dem SchrottplatzJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 74: Sexskandal auf dem Schrottplatz

22 Min.Ab 12

Die schwangere Melanie Bauer macht sich große Sorgen um ihren Ehemann Stefan Bauer: Er ist zu einer geplanten Geschäftsreise nicht am Flughafen erschienen. Bei den Ermittlungen auf dem Schrottplatz, dem Arbeitsplatz des Vermissten, finden die Detektive das unbenutzte Reisegepäck ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen