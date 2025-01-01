Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das geldgierige Kosmetikluder

Staffel 6Folge 101
Das geldgierige Kosmetikluder

Lenßen & Partner

Folge 101: Das geldgierige Kosmetikluder

22 Min.Ab 12

Eine Inhaberin eines Kosmetikstudios vermutet, dass ihre Angestellte sie bestiehlt. Bei der verdeckten Ermittlung stoßen die Detektive auf ein pikantes Geheimnis. Die Mitarbeiterin prostituiert sich illegal an ihrem Arbeitsplatz. Doch ein heftiger Streit zwischen ihr und ihrem Ex-Freund lässt offen, ob sie zur Prostitution gezwungen wird, oder nur ein intrigantes Spiel treibt ...

