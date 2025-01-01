Lenßen & Partner
Folge 105: Von der Exfrau ausgesaugt
22 Min.Ab 12
Die Ermittler suchen einen Vermissten. Dabei stoßen sie auf sein Videotagebuch. Der Mann lebt am Existenzlimit. Seine Exfrau hat ihn finanziell ruiniert. Als die Ermittler sie damit konfrontieren, eskaliert die Situation, und Sebastian Thiele wird schwer verletzt. Steckt die Exfrau hinter dem Verschwinden ihres Mannes, weil er nicht mehr zahlen konnte? Und wie weit wird sie noch gehen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
