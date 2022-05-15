Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die lüsterne Ehebrecherin

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 106vom 15.05.2022
Die lüsterne Ehebrecherin

Folge 106: Die lüsterne Ehebrecherin

22 Min.Folge vom 15.05.2022Ab 12

Eine verheiratete Frau wird mit einem verhängnisvollen Sexvideo erpresst. Der erste Verdacht fällt auf ihren liebeskranken Kollegen. Aber auch diverse Ex-Geliebte kommen in den Kreis der Verdächtigen. Als die Mandantin bei einem Raubüberfall gekidnappt wird, beginnt für Lenßen und Partner ein Wettlauf gegen die Zeit.

