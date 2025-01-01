Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Trügerisches Familienglück

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 108
Trügerisches Familienglück

Trügerisches FamilienglückJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 108: Trügerisches Familienglück

22 Min.Ab 12

Ein Mann wird tyrannisiert. Schnell wird klar, dass die Ehefrau dahinter stecken muss. Sie hat eine heiße Sexaffäre. Die Ermittler bekommen mit, wie sie ihren Geliebten anstachelt, eine Schikane-Aktion gegen ihren Ehemann zu starten. Planen die beiden, den Ehemann in den Wahnsinn zu treiben, sodass ihrer Liebe nichts mehr im Wege steht?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen