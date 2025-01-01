Lenßen & Partner
Folge 108: Trügerisches Familienglück
22 Min.Ab 12
Ein Mann wird tyrannisiert. Schnell wird klar, dass die Ehefrau dahinter stecken muss. Sie hat eine heiße Sexaffäre. Die Ermittler bekommen mit, wie sie ihren Geliebten anstachelt, eine Schikane-Aktion gegen ihren Ehemann zu starten. Planen die beiden, den Ehemann in den Wahnsinn zu treiben, sodass ihrer Liebe nichts mehr im Wege steht?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1