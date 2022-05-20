Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Familienmörder auf der Flucht

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 110vom 20.05.2022
Folge 110: Familienmörder auf der Flucht

22 Min.Folge vom 20.05.2022Ab 12

Der Sohn einer Mandantin wird des Mordes beschuldigt und ist auf der Flucht. Offensichtlich will er alle Zeugen aus dem Weg räumen. Als die Ermittler den Täter stellen wollen, hat er schon sein nächstes Opfer in seiner Gewalt. Auch Sandra Nitka gerät in die Fänge des Amokläufers. Kann Katja Hansen einen Doppelmord verhindern?

