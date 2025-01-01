Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Diät-Wahnsinn eines Vaters

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 112
Diät-Wahnsinn eines Vaters

Folge 112: Diät-Wahnsinn eines Vaters

22 Min.Ab 12

Ein cholerischer Vater droht dem Ernährungsberater seines Sohnes. Denn trotz verschiedener Diäten hat der Junge noch kein Gramm abgenommen. Die Ermittler observieren den Sohn und finden heraus, dass er heimliche Fress-Attacken hat. Der tyrannische Vater will die Fresssucht seines Sohnes nicht wahrhaben und gerät außer Kontrolle. Wird der Vater durch seinen Diätwahn tatsächlich zum Mörder?

