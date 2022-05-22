Der sexgierige PopstarJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 115: Der sexgierige Popstar
22 Min.Folge vom 22.05.2022Ab 12
Ein Sänger wird bedroht. Lenßen & Partner übernimmt den Personenschutz. Bald stellt sich heraus, dass der Mandant heimliche Sex-Affären hat. Ein eifersüchtiges Bandmitglied verhält sich verdächtig. Als die Ermittler den Täter in einem Nachtclub stellen wollen, wird ein Bombenanschlag auf den Mandanten verübt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1