Die letzten Tage des Christian StormJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 122: Die letzten Tage des Christian Storm
22 Min.Ab 12
Die Ermittler werden Zeugen einer schrecklichen Tat. Ein junges Mädchen wird vor den Augen der verzweifelten Mutter entführt. Lenßen & Partner gehen jeder Spur nach und gelangen zu einer Wahrsagerin, die offenbar das Versteck des Mädchens kennt. Doch dann hat sie plötzlich eine weitere Vision und prophezeit Christian Storm, dass sein Tod unmittelbar bevorsteht ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1