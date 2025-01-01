Lenßen & Partner
Folge 123: Absprung in den Tod
22 Min.Ab 12
Eine Wahrsagerin hat Christian Storm den baldigen Tod in den Bergen prophezeit. Der Ermittler sieht dies mit Humor, bis aus der Vision tödlicher Ernst zu werden droht: Eine kriminelle Stalkerin hat den Schirm eines Paragliders manipuliert. Um ihn zu schützen, begibt sich der Ermittler in die Lüfte und damit in Lebensgefahr ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1