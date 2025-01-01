Lenßen & Partner
Folge 127: Blind vor Liebe
22 Min.Ab 12
Aus der Kanzlei von Ingo Lenßen verschwinden wichtige Beweismittel. Da es keine Einbruchsspuren gibt, gerät die neue Freundin von Sebastian Thiele unter Verdacht. Sie hatte bei einem Besuch in der Kanzlei Gelegenheit, die Dokumente unauffällig zu stehlen. Der Ermittler ist aber felsenfest von ihrer Unschuld überzeugt. Katja Hansen ermittelt auf eigene Faust gegen die neue Freundin ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1