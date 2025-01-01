Lenßen & Partner
Folge 129: Todesengel in weiß
22 Min.Ab 12
Ein Mandant beauftragt Lenßen & Partner mit der Suche nach seiner schwangeren Ehefrau. Die Ermittlungen ergeben, dass sie scheinbar Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens geworden ist. In der Praxis des Frauenarztes finden die Detektive schließlich Blutspuren der vermissten Frau. Hat der Arzt die junge Frau vergewaltigt und entführt?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1