Lenßen & Partner

Todesengel in weiß

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 129
Todesengel in weiß

Lenßen & Partner

Folge 129: Todesengel in weiß

22 Min.Ab 12

Ein Mandant beauftragt Lenßen & Partner mit der Suche nach seiner schwangeren Ehefrau. Die Ermittlungen ergeben, dass sie scheinbar Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens geworden ist. In der Praxis des Frauenarztes finden die Detektive schließlich Blutspuren der vermissten Frau. Hat der Arzt die junge Frau vergewaltigt und entführt?

