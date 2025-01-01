Lenßen & Partner
Folge 131: Das verkaufte Hausmädchen
22 Min.Ab 12
Bei einer Observierung empfangen die Ermittler das Bildsignal einer versteckten Kamera. Darauf ist eine junge Frau zu sehen, die gefesselt ist und offenbar als Sklavin gehalten wird. Das Video bringt die Ermittler auf die Spur eines prominenten Staatsanwalts. Dieser lebt seine Sexspielchen in einem Swinger-Club aus. Als die Detektive dessen Haus durchsuchen, stoßen sie auf Kampfspuren.
