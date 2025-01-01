Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das Fahrschul-Luder

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 134
Das Fahrschul-Luder

Das Fahrschul-LuderJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 134: Das Fahrschul-Luder

22 Min.Ab 12

Eine Fahrschülerin behauptet, ihr Fahrlehrer wollte sie vergewaltigen. Die Ermittler schleusen sich verdeckt in die Fahrschule ein. Sie beobachten den verdächtigen Fahrlehrer, wie er sich einer anderen Fahrschülerin während der Fahrstunde leidenschaftlich nähert. Als die Ermittler ihn daraufhin mit ihren Erkenntnissen konfrontieren, erklärt dieser, die Frau im Auto sei seine Freundin.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen