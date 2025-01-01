Lenßen & Partner
Folge 134: Das Fahrschul-Luder
22 Min.Ab 12
Eine Fahrschülerin behauptet, ihr Fahrlehrer wollte sie vergewaltigen. Die Ermittler schleusen sich verdeckt in die Fahrschule ein. Sie beobachten den verdächtigen Fahrlehrer, wie er sich einer anderen Fahrschülerin während der Fahrstunde leidenschaftlich nähert. Als die Ermittler ihn daraufhin mit ihren Erkenntnissen konfrontieren, erklärt dieser, die Frau im Auto sei seine Freundin.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1