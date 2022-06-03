Lenßen & Partner
Folge 144: Kampf um Storms Liebe
22 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 12
Christian Storm hat sich Hals über Kopf in eine Edelhostess verliebt. Doch die Liebesbeziehung wird von einem Angriff auf den Ermittler überschattet: Auf dem Weg zu seiner Freundin wird er überfallen. Lenßen und Partner vermuten, dass der Chef der Geliebten hinter dem Anschlag steckt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1