Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ein Date mit dem Tod

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 147vom 10.06.2022
Ein Date mit dem Tod

Ein Date mit dem TodJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 147: Ein Date mit dem Tod

22 Min.Folge vom 10.06.2022Ab 12

Eine Mandantin wendet sich verzweifelt an die Kanzlei: Ihr Bruder ist spurlos verschwunden. Doch die Ermittler finden ihn zu spät: Er ist tot. Auf der Suche nach dem Mörder stößt Sebastian Thiele auf eine verdächtige junge Frau. Mit allen Mitteln will der Ermittler sie überführen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen