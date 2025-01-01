Lenßen & Partner
Folge 151: Ermittlerin in Not
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird in einem Modegeschäft bestohlen. Die Ermittler kommen der Diebin schnell auf die Spur. Doch als Sandra Nitka sie stellen will, gerät die Detektivin selbst ins Fadenkreuz von Waffenschmugglern und wird entführt. Die Kidnapper wenden sich an Ingo Lenßen und wollen ihn erpressen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1