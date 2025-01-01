Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Fleischskandal beim Italiener

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 155
Fleischskandal beim Italiener

Fleischskandal beim ItalienerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 155: Fleischskandal beim Italiener

22 Min.Ab 12

In einem italienischen Nobelrestaurant werden Gäste durch vergammeltes Fleisch vergiftet. Der Besitzer glaubt an Sabotage. Christian Storm schleust sich als Küchenhilfe ein und deckt ein Geheimnis des Kochs auf: Er hat eine Sex-Affäre mit der größten Konkurrentin seines Chefs ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen