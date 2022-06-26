Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Angst vor dem Vater

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 162vom 26.06.2022
22 Min.Folge vom 26.06.2022Ab 12

Ein Straftäter wird nach zehn Jahren Haft entlassen. Seine Tochter hat Angst und bittet Ingo Lenßen, sie und ihre Mutter vor dem gewalttätigen Vater zu beschützen. Als die Ermittler der Zielperson folgen, kommt es zu einer schrecklichen Bluttat. Haben die Detektive versagt?

