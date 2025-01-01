Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Fanatische Mutterliebe

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 173
Fanatische Mutterliebe

Fanatische MutterliebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 173: Fanatische Mutterliebe

22 Min.Ab 12

Eine Mandantin macht sich große Sorgen um ihren Sohn: Er ist von einem brutalen Zuhälter verprügelt worden. Die Ermittler finden heraus, dass die neue Freundin des Sohnes eine Prostituierte war. Der Zuhälter will das Mädchen um jeden Preis zurück in sein Bordell holen. Er droht dem frisch verliebten Paar erneut.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen