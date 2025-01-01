Lenßen & Partner
Folge 181: Entführt beim Seitensprung
22 Min.Ab 12
Der Mandant macht sich große Sorgen um seine Ehe: Er ist fest davon überzeugt, dass seine Frau ihn betrügt. Die Ermittler observieren diese und finden heraus, dass sie eine Sexaffäre mit einem Adligen hat. Während eines Candle-Light-Dinners werden die beiden von skrupellosen Schlägern überfallen und die Frau verschleppt. Die Entführer fordern Lösegeld ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1