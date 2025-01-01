Lenßen & Partner
Folge 25: Bezahlter Seitensprung
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen lernt eine interessante Frau kennen. Diese versucht mit allen Mitteln, den Anwalt zu verführen. Doch er lässt sie abblitzen. Die Frau kann nicht ertragen, dass sie abgewiesen wird. Sie will sich an Ingo Lenßen rächen und beschuldigt ihn der Nötigung. Können die Ermittler die Unschuld von Ingo Lenßen beweisen?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
