Lenßen & Partner
Folge 40: Eingesperrt vom Ehemann
22 Min.Ab 12
Durch einen Zufall kann Sebastian Thiele einen Überfall auf einen Juwelier vereiteln. Ermittlungen ergeben, dass der Täter im Auftrag von Gangstern handelte. Sie halten seine Frau als Geisel. Als Katja Hansen das Versteck der Vermissten entdeckt, wird sie selbst zum Opfer der Verbrecher. Können Lenßen und Partner ihre Kollegin retten?
