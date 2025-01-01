Lenßen & Partner
Folge 48: Der sexgierige Spanner
23 Min.Ab 12
Katja Hansen und Sebastian Thiele sind auf der Suche nach einem perversen Spanner. Während der Ermittlungsarbeiten kommen sich die beiden näher. Sie verbringen gemeinsam eine Liebesnacht und geraten unwissentlich ins Visier des sexgierigen Täters ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1