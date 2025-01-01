Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliche Mutterliebe

Staffel 6Folge 54
Folge 54: Tödliche Mutterliebe

22 Min.Ab 12

Eine Mandantin glaubt, dass ihre Mutter ein Baby entführt hat. Die Ermittler machen sich auf die Suche. Im Garten der Mutter machen sie einen schrecklichen Fund: Knochen von einem toten Baby. Doch die Ermittler sollen das Geheimnis des Kindes nicht lüften, sie werden Ziel eines Anschlags.

