SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 56vom 03.04.2022
Folge 56: Bürosex mit Folgen

22 Min.Folge vom 03.04.2022Ab 12

Eine Mandantin wird von ihrem Chef mit intimen Fotokopien erpresst. Er zwingt sie zu perversen Sexspielen. Lenßen & Partner beobachten den Chef und finden heraus, dass er für einen Pornoring arbeitet. Als Ingo Lenßen versucht, die Hintermänner zu überführen, gerät er selbst in Gefahr ...

