Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der skrupellose Sex-Makler

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 69
Der skrupellose Sex-Makler

Der skrupellose Sex-MaklerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 69: Der skrupellose Sex-Makler

22 Min.Ab 12

Ein Mandant wird beschuldigt, seinen Chef ermordet zu haben. Die Detektive ermitteln verdeckt in der Firma des Mandanten. Dort erscheint ihnen ein Kollege verdächtig. Sie beobachten, wie dieser sich mit der Frau des toten Chefs trifft. Musste der Chef sterben, weil er von der heimlichen Sex-Affäre erfuhr?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen