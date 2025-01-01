Lenßen & Partner
Folge 76: Ermittler im Kinderfieber
22 Min.Ab 12
Christian Storm wird von einem alten Freund, der als Personenschützer arbeitet, um Hilfe gebeten. Er soll für ihn einspringen und auf einen zwölfjährigen Jungen aufpassen. Bei einem Einkaufsbummel verschwindet der Junge plötzlich. Dann taucht ein Erpresserbrief auf. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Werden sie den Jungen retten können, bevor es zu spät ist?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1