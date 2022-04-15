Ingo Lenßen hinter GitternJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 77: Ingo Lenßen hinter Gittern
22 Min.Folge vom 15.04.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird ein Mandat zum Verhängnis, als er einen vorbestraften Mexikaner verteidigen soll. Als dieser flieht, wird dem Anwalt vorgeworfen, dem Verbrecher zur Flucht verholfen zu haben. Während sich Ingo Lenßen in Untersuchungshaft befindet, versuchen die Ermittler seine Unschuld zu beweisen ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
