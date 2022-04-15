Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 77vom 15.04.2022
22 Min.Folge vom 15.04.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird ein Mandat zum Verhängnis, als er einen vorbestraften Mexikaner verteidigen soll. Als dieser flieht, wird dem Anwalt vorgeworfen, dem Verbrecher zur Flucht verholfen zu haben. Während sich Ingo Lenßen in Untersuchungshaft befindet, versuchen die Ermittler seine Unschuld zu beweisen ...

