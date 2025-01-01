Lenßen & Partner
Folge 80: Hauch des Todes
22 Min.Ab 12
Der Inhaber einer Tabakfabrik wird von militanten Anti-Rauchern verfolgt und bedroht. Er beauftragt Lenßen & Partner die Anti-Raucher zu beschatten und deren Anschläge auf ihn zu stoppen. Bei den Ermittlungen kommen schlüpfrige Details ans Licht. Die Frau des Tabakchefs betrügt ihren Mann mit einem seiner Lagerarbeiter. Kurze Zeit später wird die Frau ermordet.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
