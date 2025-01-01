Lenßen & Partner
Folge 86: Castingluder auf dem Laufsteg
23 Min.Ab 12
Ein Modelmanager veranstaltet ein Casting. Unter den Models herrscht großer Konkurrenzkampf. Plötzlich erhält der Manager Drohbriefe. Bei ihren Ermittlungen decken die Detektive auf, dass der Mandant ein Verhältnis mit allen drei Models hat. Kurz darauf ist er tot. Hat seine Ehefrau ihren untreuen Mann aus Eifersucht ermordet?
