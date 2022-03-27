Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 87 vom 27.03.2022
23 Min. Folge vom 27.03.2022 Ab 12

Ein junger Wissenschaftler glaubt von Außerirdischen entführt worden zu sein. Trotz großem Zweifel an der Geschichte beginnen Lenßen und Partner mit ihren Ermittlungen. Doch dann hat Christian Storm selbst eine Begegnung der übernatürlichen Art. Was steckt hinter der mysteriösen Entführungsgeschichte?

