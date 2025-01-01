Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Sexdrama in der Familie

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 89
Sexdrama in der Familie

Folge 89: Sexdrama in der Familie

23 Min.Ab 12

Auf eine Mandantin wurde ein Säureanschlag verübt. Ermittlungen ergeben, dass das Opfer zusammen mit ihrer jungen Tochter ein dunkles Geheimnis verbirgt. Als der Ehemann davon erfährt, rastet er aus. Scheinbar steckt er hinter dem Anschlag, weil er sich für eine Affäre an seiner Frau rächen wollte. Doch inwiefern die Tochter mit dem Liebesdrama zutun hat, bleibt vorerst ungeklärt.

