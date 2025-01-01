Lenßen & Partner
Folge 96: Mord unter Freunden
22 Min.Ab 12
Ein befreundeter Richter bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Sein Sohn ist spurlos verschwunden. Die Suche nach dem jungen Mann endet tragisch: Seine Leiche war in einem abgelegen Waldstück vergraben. Die Freundin des Toten verdächtigt einen Arbeitskollegen. Er soll dem Opfer Drohbriefe und Morddrohungen geschickt haben. Kurz vor seiner Festnahme kann der Täter flüchten.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1