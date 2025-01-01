Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Horror Job zum Hungerlohn

SAT.1Staffel 7Folge 1
Horror Job zum Hungerlohn

Horror Job zum HungerlohnJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 1: Horror Job zum Hungerlohn

22 Min.Ab 12

Eine Journalistin hat die kriminellen Machenschaften einer renommierten Firma aufgedeckt. Doch bevor sie Lenßen & Partner die entscheidenden Beweise liefern kann, geschieht das Unfassbare: Die Mandantin wird erwürgt aus einem Fluss geborgen. Um ihren Mörder zu finden, schleust sich Christian Storm in die Firma ein. Doch seine Tarnung fliegt auf, und der Ermittler gerät in Lebensgefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen