Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Eingeholt von der Vergangenheit

SAT.1Staffel 7Folge 106
Eingeholt von der Vergangenheit

Eingeholt von der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 106: Eingeholt von der Vergangenheit

23 Min.Ab 12

Auf einen erfolgreichen Architekten werden mehrere Mordanschläge verübt. Die Spur führt zu seinem größten Konkurrenten. Doch der Mann hat ein Alibi. Stattdessen verdächtigt er die Frau des Mandanten. Will sie ihren Ehemann aus Geldgier ermorden? Dann schlägt der Täter erneut zu: Die Bremsen am Auto des Mandanten wurden manipuliert und versagen. Dabei gerät auch Ingo Lenßen in Lebensgefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen