Lenßen & Partner
Folge 109: Das Geheimnis meiner Mutter
22 Min.Ab 12
Der Mandant und seine Tochter haben Angst um die Familie. Offenbar rutscht die Mutter gerade wieder ins Drogenmilieu ab. Tatsächlich treibt sie sich in Spelunken herum und trifft sich dort mit sehr zwielichtigen Gestalten. Im Zuge der Ermittlungen von Lenßen & Partner kommt noch ein weiterer Verdacht auf. Anscheinend hat die Familienmutter eine Affäre mit einem deutlich jüngeren Mann. Warum setzt sie ihr Familienglück aufs Spiel?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
© SAT.1