Hilferuf eines Kindes

SAT.1Staffel 7Folge 11
Folge 11: Hilferuf eines Kindes

22 Min.Ab 12

Lenßen & Partner erhalten den verzweifelten Notruf eines Sechsjährigen: Zwei maskierte Männer sind in die Wohnung eingebrochen. Plötzlich ist die Verbindung unterbrochen. Die Ermittler wissen nicht, wo sich der kleine Junge aufhält. Die aussichtslose Suche nach dem Kind beginnt. Eine Spur führt die Ermittler zu einem skrupellosen Zuhälter. Wurde das Kind verschleppt?

