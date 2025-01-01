Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 126
21 Min.Ab 12

Eine Prostituierte ist spurlos verschwunden. Julia Brahms ermittelt undercover als Callgirl im Milieu. Der Verdacht fällt auf den mysteriösen Stammfreier der Vermissten: Er soll fanatisch in das Mädchen verliebt sein. Doch der Mann streitet alles ab und beschuldigt den Zuhälter, seine Prostituierte verschleppt zu haben. Schließlich will sich der verliebte Freier an dem Zuhälter rächen und stürmt bewaffnet das Bordell. Kann die Ermittlerin den Amokläufer stoppen?

