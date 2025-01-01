Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ferienjob Drogenkurier

SAT.1Staffel 7Folge 131
Ferienjob Drogenkurier

Ferienjob DrogenkurierJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 131: Ferienjob Drogenkurier

23 Min.Ab 12

Auf der Suche nach einem vermissten Mädchen gerät Sebastian Thiele in die Fänge von Drogendealern. Noch ehe Katja Hansen ihren Kollegen befreien kann, wird sie selbst Opfer der Kriminellen. Kurz darauf macht die Polizei einen grausamen Leichenfund. Was ist den Ermittlern zugestoßen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen