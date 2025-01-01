Lenßen & Partner
Folge 132: Verhängnisvoller Filmriss
22 Min.Ab 12
Ein Mandant wird der Vergewaltigung bezichtigt. Als seine Frau von den Anschuldigungen erfährt, ist sie schockiert: Sie verliert die Nerven und will ihn bestrafen. Auf einem einsamen Parkplatz stellt sie Ingo Lenßen eine Falle und bedroht ihn und ihren Mann mit einer Waffe ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1