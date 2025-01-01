Lenßen & Partner
Folge 136: Schmutzige Nächstenliebe
22 Min.Ab 12
Als einem wohlhabenden Geschäftsmann wertvolle Diamanten gestohlen werden, verdächtigt er eine Bekannte. Die Ermittler beobachten die Frau und finden heraus, dass sie eine Prostituierte ist und beauftragt wurde, den Mandanten zu verführen. Eine Spur führt zur Arbeitskollegin des Mandanten ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
