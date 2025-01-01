Lenßen & Partner
Folge 141: Hochzeit mit einem Luder
22 Min.Ab 12
Der Mandant bekommt von seiner Freundin vor laufender Kamera einen Heiratsantrag, aber hinter seinem Rücken vergnügt sie sich mit anderen Männern. Ihr Spiel nimmt ein grausames Ende, als sie auf mysteriöse Weise verunglückt...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
