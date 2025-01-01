Lenßen & Partner
Folge 142: Verschleppt nach der Disco
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird bewusstlos in einem Abrisshaus gefunden. Im Krankenhaus stellen die Ärzte fest, dass sie unter Drogen steht und schwer misshandelt wurde - das traumatisierte Mädchen schweigt. Als sie plötzlich verschwindet, führt ein Hinweis die Ermittler zu einem Frauenhändler-Ring ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1