Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Schmutziger Frauenhandel

SAT.1Staffel 7Folge 144
Schmutziger Frauenhandel

Schmutziger FrauenhandelJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 144: Schmutziger Frauenhandel

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen ermittelt verdeckt in einem Stripclub - sein Mandant vermutet, dass seine Freundin dorthin verschleppt wurde. Durch eine Verwechslung wird Ingo Lenßen im Stripclub in die schmutzigen Geschäfte eines skrupellosen Frauenhändlers verwickelt. Dann stürmt die Polizei das Lokal ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen